Выяснилось, как Россия может помочь в восстановлении Нотр-Дама

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о готовности ведомства направить в Париж специалистов с оборудованием для определения устойчивости конструкций Собора Парижской Богоматери.

«В случае необходимости МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», – сказал Зиничев на встрече с послом Франции в России Сильви Берманн, сообщает ТАСС.

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Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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