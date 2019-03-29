«Перехваченные» британцами Ту-160 охранялись российскими истребителями

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России, которые на отдельных участках полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями сопровождались истребителями F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, находились под охраной истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщили в Минобороны.

В Минобороны России сообщили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей продолжительностью более 13 часов, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании».

При этом, как отметили в Минобороны, Ту-160 охраняли истребители-перехватчики МиГ-31, а экипажи российских самолетов за время полета проводили дозаправку.

В министерстве подчеркнули, что летчики дальней авиации России регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в пятницу Британские Королевские ВВС сообщили, что «отслеживали российские бомбардировщики над Северным морем, проводив их до границ воздушного пространства Великобритании и убедившись, что российские самолеты не нарушали границ Соединенного Королевства». При этом ВВС Британии умолчали о том, что российские стратегические ракетоносцы находились под охраной истребителей-перехватчиков МиГ-31.

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