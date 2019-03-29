На энергии экономят почти 90% россиян

Большинство россиян (57%) следят за расходом энергоресурсов и стараются экономить их потребление, еще 33% делают это время от времени, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян (57%) тщательно следят за тем, как расходуют энергоресурсы и всегда стараются экономить их потребление. Треть участников опроса (33%) только периодически следят за расходами энергоресурсов: иногда расходуют бережно, а иногда не экономят совсем. Не следит за энергопотреблением каждый десятый опрошенный (9%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Исследователи также отметили, что задумываются об экономии энергоресурсов чаще всего люди старше 60 лет (68%) и жители сел (63%), тогда как среди молодежи (18-24 года) этой проблемой обеспокоены только 35%.

В результатах опроса отражен и уровень информированности россиян об акции «Час Земли». Отмечается, что в 2013 году об акции знали 36% респондентов, а в 2019 году – 56%. «Наиболее информированными оказались люди с высшим образованием (77%), москвичи и петербуржцы (73%)», – отмечено в сообщении ВЦИОМ.

Опрос был проведен 21 марта в преддверии акции «Час земли» по всей России среди респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, международная экологическая акция «Час Земли» проводится 30 марта с 20.30 до 21.30. В 2007 году акция прошла впервые в Австралии, а через год к ней присоединились 35 стран мира. Сегодня жители уже в 188 странах мира отключают электричество на час, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды и экономии природных ресурсов.