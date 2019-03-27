Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине

Полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что Россия поддерживает план восстановления мира на Украине, предложенный лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Только прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском могут привести к разрешению внутриукраинского конфликта. Мы поддерживаем план по восстановлению мира, предложенный Виктором Медведчуком, который полностью соответствует Минским соглашениям», – передает РИА «Новости» заявление Грызлова.

Полпред России подчеркнул, что Украина попала в нелегкую ситуацию, куда «ее загнала киевская «партия войны», и выход из кризиса возможен лишь при соблюдении Киевом Минских договоренностей, поддержанных странами «Нормандской четверки» и Совбезом ООН. Грызлов отметил, что это необходимое условие мира независимо от результатов грядущих президентских выборов на Украине.

«Вместо того, чтобы организовать широкий внутриполитический диалог, киевская власть совершала все новые ошибки и преступления на протяжении каждого из пяти лет. Эти ошибки и преступления получали поддержку со стороны целого ряда западных политиков. Хочу надеяться, что украинские политики и общественные силы извлекут уроки из всего того, что происходило в Донбассе и в других регионах Украины», – добавил Грызлов.

Вместе с тем полпред считает, что украинские власти могут использовать военную ситуацию в Донбассе ввиду ослабления своих позиций накануне выборов.

«Мы видим, что киевская сторона размывает договоренности о «весеннем перемирии», нарушает режим прекращения огня. Накануне выборов киевская «партия войны» может пойти на новый виток вооруженного конфликта, потому что ощущает ослабление своих политических позиций», – заявил он.

Напомним, Медведчук предлагал создать на Украине автономный регион Донбасс, где будут свои парламент и правительство. После этой инициативы генпрокуратура Украины возбудила в отношении Медведчука уголовное дело, обвинив его в госизмене.

В начале марта Грызлов сообщил о нарушении украинскими военными режима прекращения огня, несмотря на «весеннее перемирие», заявив, что «обострение ситуации на Донбассе выгодно только уходящей власти в Киеве».

Ранее полпред предупреждал, что Донбасс находится на грани масштабных боевых действий.