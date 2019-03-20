Вице-адмирал предложил переоснастить «Калибрами» отправленные в утиль подлодки

Стратегические атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» можно оснастить 200 крылатыми ракетами «Калибр», заявил бывший первый замначальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев.

На данный момент две подлодки «Архангельск» и «Северсталь» проекта 941 выведены из состава флота и располагаются в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске, в скором времени их планируется утилизировать.

По словам Бурцева, эти АПЛ вместо утилизации можно переоборудовать под ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», передает ТАСС.

«Размеры этих субмарин позволяют вооружить каждую из них, по меньшей мере, 200 крылатыми ракетами», – сказал вице-адмирал.

Он добавил, что подобным образом были модернизированы четыре стратегические подлодки США типа «Огайо», на данный момент они несут 154 крылатые ракеты «Томагавк» (ранее их оснащали баллистическими ракетами «Трайдент-1»).

Бурцев указал, что в целом современные боевые корабли России по характеристикам не хуже иностранных, но обладают недостаточным боекомплектом.

Он привел в пример китайский эсминец 055, способный нести 112 ракет. «Наши новейшие фрегаты проекта 22350 первой тройки «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов», «Адмирал Головко» имеют каждый лишь по 16 ударных ракет, фрегаты второй тройки получат 24 ракеты. Этого явно недостаточно», – заключил вице-адмирал.

Ранее сообщалось, что состав Черноморского флота пополнят 13 новых кораблей и судов, часть которых будет оборудована ракетами «Калибр»