Росстат объявил о приостановке публикаций ежемесячных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики решила приостановить публикации ежемесячных данных о доходах населения России и давать информацию только о ежеквартальных показателях, заявил глава Росстата Павел Малков.

Руководитель службы пояснил, что при расчете ежемесячных данных Росстат не располагает значительной частью сведений, из-за чего актуальность данных ставится под сомнение, передает ТАСС.

Вместе с тем, как сообщает РИА «Новости», показатели доходов россиян за I квартал будут рассчитываться по новой методике с учетом данных последних 6 лет.

Ранее Росстат сообщал, что за январь 2019 года реальные располагаемые доходы населения России снизились на 1,3% по сравнению с январем прошлого года.