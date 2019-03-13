Европарламент назвал Россию главным источником дезинформации

Согласно принятой в Европарламенте резолюции с рекомендациями Совету Евросоюза и высокому представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини, Россия считается основным дезинформатором союза.

Одной из рекомендаций является повышение осведомленности «о дезинформационных кампаниях России, которые являются основным источником дезинформации в Европе», пишет «Интерфакс».

За такие кампании Европарламент предлагает вводить адресные санкции. По их мнению, это «является необходимостью, о которой свидетельствуют враждебные действия в этих сферах со стороны государственных и негосударственных субъектов».

В частности в резолюции осуждаются «все более и более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран в этом контексте, желающих ослабить или подорвать нормативные основы и принципы европейских демократий и суверенитет всех стран «Восточного партнерства», а также повлиять на выборы и поддержать экстремистские движения».

В документе также предлагается разработать «юридические рамки как на уровне союза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, в частности, кибервойне и информационной войне».

Данные рекомендации поддержали 489 евродепутатов, против проголосовали 148, а 30 воздержались.