В Роспечати назвали лучшие книги года

Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал три лучшие книги российских авторов, которые были выпущены в 2019 году.

Сеславинский поделился своим мнением на ежегодном Салоне русской книги «Русская литература», который с 6 по 8 декабря проходит в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik France.

Глава Роспечати отметил роман Евгения Водолазкина «Брисбен», указав, что книгу легко читать, но она несет в себе глубокий философский смысл.

«Это серьезное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора», – сказал он.

Также Сеславинский выделил роман Гузель Яхиной «Дети мои», который также стал бестселлером, и сборник рассказов главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «Черные глаза».

О книге Симоньян он сказал: «Только что вышел сборник очень сочных рассказов (...), который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины – Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу – вы от нее не оторветесь. Это гарантировано».

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