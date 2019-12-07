В Роспечати назвали лучшие книги года

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7 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

Спокойная зима «Нафтогазу» только снитсяФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В Германии посчитали, во сколько обойдется остановка транзита газа по украинскому маршруту каждой из сторон. Оказалось, что ни Европе, ни Украине беспокоиться не о чем, больше всего потеряет Газпром. Глава «Нафтогаза» заявляет: предстоящей зимой ему не нужен ни транзит, ни импорт. Не беспокоит его и двукратный рост цен на газ. Но это спокойствие руководителя нефтегазового холдинга обманчиво. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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КГБ приписывают еще одно знаковое убийство

Альбер Камю действительно был настроен антисоветскиФото: Global Look Press
Мифология Запада о «страшных преступлениях кейджиби» пополнилась очередной кровавой историей. На этот раз утверждается, что КГБ СССР причастен ни много ни мало к гибели выдающегося французского писателя и интеллектуала Альбера Камю. Кто и на основании каких доказательств утверждает подобное? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              В Роспечати назвали лучшие книги года

              7 декабря 2019, 09:38

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал три лучшие книги российских авторов, которые были выпущены в 2019 году.

              Сеславинский поделился своим мнением на ежегодном Салоне русской книги «Русская литература», который с 6 по 8 декабря проходит в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik France.

              Глава Роспечати отметил роман Евгения Водолазкина «Брисбен», указав, что книгу легко читать, но она несет в себе глубокий философский смысл.

              «Это серьезное произведение, которое в том числе основано и на личном жизненном опыте автора», – сказал он.

              Также Сеславинский выделил роман Гузель Яхиной «Дети мои», который также стал бестселлером, и сборник рассказов главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «Черные глаза».

              О книге Симоньян он сказал: «Только что вышел сборник очень сочных рассказов (...), который я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины – Краснодарским краем и Сочи. Советую всем, если есть возможность, взять в руки эту книгу – вы от нее не оторветесь. Это гарантировано».

              Ранее Госдума одобрила упразднение возрастной маркировки книг, кроме 18+.


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