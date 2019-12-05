Пушков объяснил отказ Дуды считать Россию врагом НАТО

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды, который призвал не считать Россию врагом НАТО.

«Отказ Дуды назвать Россию «врагом НАТО» мало что означает. Просто Дуда решил не входить в диссонанс с Трампом и Макроном. Но слова – еще не политика. Варшава не намерена отказываться от политики давления и санкций. Врагом Россию не объявляют, но ведут себя, как с врагом», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом НАТО.

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