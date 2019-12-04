Путин призвал совершенствовать системы РЭБ с учетом опыта в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо модернизировать системы радиоэлектронной борьбы с учетом опыта в Сирии.

Об этом сообщает ТАСС.

В октябре американские СМИ заявили, что армия США слабо подготовлена к противостоянию с Россией. Москва и Пекин успели создать мощные сети ракет, радиолокационных станций, систем РЭБ для противостояния США.