Омская школьница обольстила строителя и украла деньги с его банковской карты

В Омске в полицию обратился 34-летний строитель, который заявил о краже средств с банковской карты после знакомства в кафе с двумя девушками, сообщили СМИ.

Как пишет Om1.ru, мужчина пообщался с девушками 25 и 16 лет. Школьница откровенно флиртовала с новым знакомым. В ходе беседы омич рассказал новым подругам, что у него простой пин-код на карте и даже назвал его.

Вернувшись домой мужчина обнаружил пропажу банковской карты. Затем ему пришло смс из банка о снятии наличных средств в сумме 6 тыс. 821 рубля. Мужчина написал заявление в полицию, девушек задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Обе до суда отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, в апреле 42-летний мужчина обратился в полицию Петербурга с просьбой привлечь к ответственности двух малознакомых девушек, которые похитили из его квартиры дома 21 по улице Озерковая икону XVII века.