«Малознакомые девушки» украли у петербуржца старинную икону

В полицию от жителя Петербурга поступило заявление о краже иконы XVII века, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

42-летний мужчина обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух малознакомых девушек, которые «похитили из его квартиры дома 21 по улице Озерковая икону XVII века», сказано на сайте МВД.

Отмечается, что стоимость иконы оценивается в три млн рублей. На данный момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Ранее полиция в Северной Осетии задержала 25-летнего уроженца Северо-Кавказского региона, укравшего три иконы из монастыря во Владимирской области.