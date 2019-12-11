В Иркутской области вскрылась афера с надбавками бюджетникам от губернатора

Врачи и учителя Иркутской области, получившие в качестве подарка от губернатора единовременную выплату по 10 тыс. рублей к профессиональным праздникам, сообщили об урезании зарплаты из-за выплаченных премий. При этом из бюджета области специально «к праздникам» было выделено 887 млн рулей.

«В октябре супруге выплатили премию в 10 тысяч рублей к Дню учителя. Объяснили, что это единовременная надбавка к зарплате от щедрот губернатора. Мы, конечно, обрадовались. Но когда дело дошло до получения зарплаты, вся радость прошла», – рассказал изданию «Иркутск Сегодня» мужчина, жена которого работает учительницей в одной из школ Усолья-Сибирского.

По его словам, часть зарплаты, которая состоит из стимулирующих выплат, была срезана. «За октябрь жена получила только голый оклад. В итоге, живыми деньгами педагоги ее школы имеют столько же, сколько обычно или чуть-чуть больше. А у кого-то получилось даже меньше. Например, техническому персоналу «губернаторская премия» изначально не полагалась, а стимулирующие срезали и с них тоже», – отметил он.

Наталья Николаевна (имя изменено по просьбе героя) много лет работает директором школы в одном из отдаленных районов Иркутской области. Она пыталась разобраться в ситуации, делала запросы в райцентр. В администрации ей объяснили, что выплаты шли напрямую из министерства образования, минуя муниципальные бюджеты. При этом, праздничная надбавка была включена в зарплатную линейку, а чтобы зарплата соответствовала средним показателям, пришлось срезать стимулирующую часть.

«Если обратиться к губернаторским указам, ситуация понятнее не становится. В указе губернатора №171-уг от 5 августа 2019 года устанавливается порядок и условия предоставления выплаты к профессиональным праздникам. В нем говорится «Единовременная выплата является социальной компенсационной выплатой, не входящей в оплату труда работников, установленной в целях поощрения граждан и компенсации государством моральных затрат работникам». Правда, не понятно почему губернатор решил одним гражданам компенсировать моральный вред, а других оставить без компенсации. Выглядит это не очень справедливо и как минимум вызывает вопросы. Например, из указа “выпали” сотрудники административно-управленческого, вспомогательного персонала учреждений образования и здравоохранения, медицинские работники образовательных учреждений, помощники воспитателей, младшие воспитатели начальной школы-детского сада, библиотекари, работники кухни, завхозы, психологи, дефектологи государственных медицинских организаций и многие другие», отмечает издание.

При этом остаются вопросы и к реализации нормативных актов. Например, тот же указ №171-уг предполагет, что «единовременная выплата предоставляется за счет средств областного бюджета и в соответствии с п.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ относится к иным выплатам и компенсациям, которые не подлежат налогообложению». Это значит, что включаться в зарплатную линейку премия не должна. Однако, по факту была включена в нее.

«Премии – это, конечно хорошо, но … почему мы из-за этой премии лишились стимулирующих в октябре и ноябре? Из-за этого, скажем так, мы все сейчас злые. Кроме того, администрация школы, те же завучи, выплату не получили. Считается, что наша основная работа – административная. Ну а то, что мы уроки ведем и у нас педагогический стаж по 20 лет – не считается. Это несправедливо. Если губернатор проговорил про эти выплаты, нужно было все просчитать. Нет денег – зачем было обещать?», – говорит Наталья Николаевна.

Схожим образом обстоит дело в медицинских учреждениях, где врачам ещё летом дали премии к профессиональному празднику, но позже медики потеряли стимулирующие выплаты.

«Зато за два месяца до этой премии у нас срезали стимулирующие выплаты. Они восстановились в прежнем объеме только к сентябрю. Если обычно «стимулирка» была около 5 тысяч, то упала вообще до 106 рублей. Получается, выплатили к празднику по 10 тысяч, но их же и удержали, если не больше. … Мне звонят люди из других больниц и даже городов и тоже жалуются, что зарплата снизилась», – говорит представитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие», фельдшер скорой помощи из Ангарской больницы скорой медицинской помощи Татьяна Шульга.

«При этом для выплат губернаторских премий при министерстве социальной защиты было создано отдельное учреждение: «Центр социальных выплат Иркутской области» на базе ГБПОУ ИО ИТАС. В его штат вошло 35 бухгалтеров и два инженера-программиста. Между прочим, им нужно платить зарплату, обеспечивать оргтехникой, оплачивать аренду офисов. Из бюджета на эти цели придется изыскивать по 10 миллионов рублей в год. Кстати, это те самые деньги, которые врачи и учителя отдадут из своих зарплат и премий в качестве налогов», отмечает издание.