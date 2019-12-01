Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяное вождение

Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из партии «Единая Россия» за вождение в нетрезвом виде, сообщили в региональном отделении партии.

«Сотрудниками правоохранительных органов за вождение в нетрезвом виде задержан депутат Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Вдонин», – отмечается в сообщении на сайте регионального отделения партии.

В связи с произошедшим секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин подчеркнул, что поведение парламентария дискредитируют партию и депутатский корпус регионального парламента.

«Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области», – сообщили в региональном отделении партии.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», – отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

Накануне депутат Госдумы Евгений Ревенко сообщил, что депутата заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина исключат из фракции и партии «Единая Россия» за езду в пьяном виде и попытку предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.