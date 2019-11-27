Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Марии

Режиссер Андрей Кончаловсий заявил, что старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии, впавшей в кому в 14-летнем возрасте после ДТП во Франции.

«У Виктора Франкла главная философия: иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», – сказал Кончаловский в шоу «Познер» на Первом канале, передает «Московский комсомолец».

В 2013 году Кончаловский попал в ДТП во Франции, пострадали дочь режиссера Мария и его супруга Юлия.

Мария была непристегнута ремнями безопасности, она получила серьезную черепно-мозговую травму и впала в кому.