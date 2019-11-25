На Украине сравнили развитие Крыма со всесоюзной стройкой времен СССР

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга сравнил скорость развития Крыма со всесоюзной стройкой времен Советского Союза.

По словам экс-депутата Рады, жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму, передает РИА «Новости».

«Это, знаете, что-то циклопического характера», – сказал Волга, особо отметив автотрассу «Таврида», которая «тянется через весь Крым».

Экс-депутат также отметил, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение электроэнергией, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.

«И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», – заявил Волга.

Накануне украинский политик посоветовал Киеву навсегда забыть про Крым и Донбасс.

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