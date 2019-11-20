В Австрии придумали неожиданный способ отпугнуть «паломников» от дома Гитлера

Городские власти австрийского города Браунау решили отдать национализированный дом, в котором родился нацистский лидер Адольф Гитлер, под отделение полиции, чтобы отпугнуть «паломников», сообщили СМИ.

Как передает Deutche Welle, причиной такого решения стал массовый туризм к месту рождения Гитлера со стороны его поклонников со всего мира, которые неоднократно проводили перед домом акции, заканчивавшиеся задержаниями. Отделение полиции должно отпугнуть нежелательных гостей.

Решение о национализации здания бывшей гостиницы «У померанца» в которой Адольф Гитлер родился и жил до трех лет, было принято правительством и поддержано австрийским парламентом в декабре 2016 года; так власти страны решили исключить возможность использования дома в целях пропаганды идеи национал-социализма.

В годы Второй мировой войны здание приспособили под культурный центр. При отступлении нацистов из Австрии его пытались взорвать, но не успели из-за прорыва американцев.

После войны в нем в разные годы находились библиотека, школа, мастерская для инвалидов. В 1952 году дом был передан семье его нынешних хозяев в качестве компенсации.

В 2011 году здание опустело. В октябре 2016 года стало известно, что дом намереваются снести до фундамента, а после возвести на этом месте новое здание, которое будет использоваться для благотворительных или государственных нужд.

Напомним, в феврале сообщалось, что власти Австрии выплатят хозяйке дома Гитлера 1,5 млн евро.