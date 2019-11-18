Начальника райотдела полиции на Урале наказали за дебош в сауне

Глава ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев понизил в должности главу отдела МВД по Нагайбакскому району Дениса Гладышева по результатам служебной проверки информации о дебоше в сауне, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

«Завершена служебная проверка. По ее итогам начальник ГУ МВД по Челябинской области принял решение отстранить Дениса Гладышева от должности с переводом на нижестоящую должность», – передает «URA.RU» сообщение пресс-службы полицейского главка.

По данным издания, Гладышев понижен до звания рядового оперуполномоченного отдела уголовного розыска в магнитогорском отделе полиции «Правобережный».

Скандал с Гладышевым начался в начале ноября, когда в Сети появилась информация о том, что он во время лечения в госпитале Магнитогорска вместе со своим родственником поехал в сауну и устроил пьяный дебош. Сообщалось, что полицейский не мог успокоиться, пока к нему не приехал начальник УМВД по Магнитогорску Сергей Меркулов.