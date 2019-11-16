НАТО посоветовали пересмотреть политику из-за России

Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали Североатлантическому альянсу изменить политику на фоне «угроз гибридного характера».

Об этом говорится в докладе под названием «Определение масштабов компетенции НАТО», особое внимание в котором уделено «сдерживанию России» на восточном направлении, пишет RT.

В документе говорится, что альянсу следует сформировать общества, устойчивые к «гибридным угрозам», в том числе исходящим от России. По словам авторов доклада, это требует «не только сотрудничества с гражданскими обществами, органами местного самоуправления, частным сектором, не входящими в состав НАТО странами ЕС (в частности, Швецией и Финляндией) и Еврокомиссией, но также обладания определенными знаниями в данных областях».

Руководство НАТО не раз называло Россию «угрозой», при этом именно альянс приближается к российским границам и готовит агрессивные планы в отношении нашей страны. Так, в сентябре обсуждалось, что в НАТО разрабатывают планы удара по Калининградской области.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не будет напрашиваться на диалог с НАТО, но выступает за его продолжение. Он также подчеркнул, что инициатива заморозки сотрудничества исходила от альянса.

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