Из названия Переяслава убрали фамилию Хмельницкого

Верховная рада убрала из названия города Переяслав-Хмельницкий Киевской области упоминание запорожского гетмана. Так власти хотят преодолеть «исторический миф об извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом».

«Переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом в целях возвращения городу его исторического названия Переяславль. Переименование города поддержано на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами», – сказано в пояснительной записке ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что данную инициативу поддержал Институт национальной памяти Украины.

Переяслав-Хмельницкий – один из старейших русских городов, первое упоминание о нем относится к 907 году. Свое название город получил в 1943 году после освобождения от фашистов в результате Битвы за Днепр.

Напомним, в 1654 году глава запорожского казачества Богдан Хмельницкий в этом городе принес присягу на верность русскому царю Алексею Михайловичу. Это событие подтвердило переход земель Малороссии из-под польского влияния и установления российской власти.

Ранее суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта в честь Жукова.