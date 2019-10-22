Стало известно об очередях при входе во Внуково

В московском аэропорту Внуково образовались очереди из-за нехватки персонала, пассажиры не могут попасть в здание аэровокзала.

Видео, на котором множество людей стоят в очереди перед рамками металлоискателей, опубликовал Life.

На видеозаписи видно, что некоторые рамки не работают. Пассажиры возмущаются, поскольку боятся опоздать на свои рейсы.

При этом о задержках рейсов пока не сообщается. Полицейские, которые дежурят в аэропорту, переадресовывают все вопросы к представителям администрации Внуково.

Ранее во Внуково решили выставлять на аукцион забытые на территории аэропорта чемоданы.