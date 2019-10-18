Забытый пассажирами во Внуково багаж решили выставлять на аукцион

Аэропорт Внуково готов выставить на аукцион забытые на его территории чемоданы, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«В аэропорту Внуково после полугода хранения багажа забытые вещи отправляются в аэропорты базирования авиакомпаний или утилизируются на основании договора авиаперевозчика и аэропорта. Что касается возможной реализации забытых вещей на аукционах, то аэропорт Внуково готов к такой практике, если она будет урегулирована законодательно. Это поможет компенсировать затраты на обработку и хранение забытого багажа», – передает АГН «Москва» сообщение пресс-службы аэропорта.

Во Внуково отметили, что пассажиры, в основном, забирают забытый багаж.

«Зарегистрированный утерянный багаж хранится в течение шести месяцев со дня направления владельцу уведомления о необходимости получения багажа. Если владельца найти не удается, по истечении указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен в порядке, который установлен нормативными правовыми актами. В Домодедово потерянные и забытые вещи передаются на хранение в комнаты невостребованного багажа (КНБ), которые находятся в залах прилета внутренних и международных авиалиний. Служба авиационной безопасности обязательно проверяет найденную вещь и только потом направляет в КНБ. В аэропорту Домодедово комнаты невостребованного багажа работают круглосуточно», – рассказали, в свою очередь, в пресс-службе Домодедово.

Шереметьево отказалось комментировать данную тему.

Напомним, ранее итальянская полиция разоблачила банду мошенников, которая устраивала «аукционы» из вещей, украденных из багажного отделения самолетов, прямо в столичном аэропорту Чампино. Воры предпочитали транзитные рейсы британских авиакомпаний.