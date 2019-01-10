С-400 отразили ракетный удар на учениях у Черного моря

В ходе учений на побережье Черного моря зенитно-ракетные комплексы С-400 отразили массированный ракетный удар, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

«В ходе плановых занятий военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Краснодарском крае, успешно отразили массированный ракетный удар условного противника», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЮВО.

В сообщении говорится, что расчеты ЗРК С-400 «Триумф» отработали действия по обнаружению и сопровождению целей условного противника, выполнили электронные пуски ракет. Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отработали задачи по прикрытию С-400.

В учениях приняли участие около сотни военнослужащих, задействовано более 30 единиц техники.

Ранее в четверг Китай объявлял о проведении вторых успешных стрельб из зенитной ракетной системы С-400 и завершении программы испытаний.

В декабре боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф», входящих в состав ракетного полка Центрального военного округа, отразили ракетно-авиационный удар условного противника по наземным объектам и инфраструктуре Новосибирской области.