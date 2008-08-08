Появились подробности нападения на российского военкора в прямом эфире

Telegram-канал WarGonzo рассказал подробности нападения на своего основателя, российского военкора Семена Пегова в Донецке во время прямого эфира.

«Несмотря на траурные дни, все равно находятся маргиналы, которые бурно и глупо реагируют на нашу работу», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что на Пегова напал «неадекватный человек в форме».

«Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака, чтобы Сема продолжил эфир», – отмечает WarGonzo.

Сам Пегов считает нападение провокацией. Он в порядке и не пострадал.

Ранее стало известно, что военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов был атакован мужчиной в камуфляже в ходе передачи «Время покажет» на Первом канале.