Козырев раскритиковал Кинчева за «сытость и самодовольное мещанство»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин назначил врио главы Приморья
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели
К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Почему фейки победят журналистику
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Фейк лёгок как вздох, быстр как сплетня и неуловим как испортивший воздух пассажир в переполненном вагоне. Фейк не дымит и не пахнет, не пыхтит и не пашет, зато доступен и всепроникаем. Подробности...
Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю
Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»
Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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