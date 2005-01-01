Козырев раскритиковал Кинчева за «сытость и самодовольное мещанство»

Медиаменеджер Михаил Козырев раскритиковал лидера группы «Алиса» Константина Кинчева после его интервью блогеру Юрию Дудю.

«Дорогая Вселенная, убереги меня от конформизма, сытости и самодовольного мещанства», – написал Козырев на своей странице в Facebook, прикрепив ссылку на интервью Кинчева, которое тот дал блогеру Юрию Дудю.

Козырев процитировал слова музыканта, который заявил, что он не намерен протестовать: «Против чего мне протестовать? Я всем доволен».

В комментариях к посту Козырев пишет, что ему «каждый раз становится горько от таких метаморфоз, происходящих с героями моей юности. Но я вспоминаю, что в этом же поколении есть Шевчук, Макар, БГ, и становится легче».

Кроме того, бывший продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra» напомнил, что Кинчев спел песню «Мое поколение» – о бунте и несогласии целого поколения.

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