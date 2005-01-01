Кинчев рассказал, как Ельцин завоевал его сердце

Рок-музыкант, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в эфире блога «вДудь» рассказал, как президент России Борис Ельцин смог завоевать его сердце в 1993 году.

На вопрос блогера Юрия Дудя, правда ли, что Кинчев пытался уговорить Ельцина сделать «козу» (кулак с оттопыренными указательным пальцем и мизинцем), когда тот награждал музыканта медалью «Защитнику свободной России», Кинчев ответил утвердительно:

«У него не было двух пальцев на левой руке. Я сильно с похмелья приехал в Кремль. Я сказал Ельцину, что немного не в форме, было девять дней, как ушел из жизни Игорь (Чумычкин, гитарист группы «Алиса» – прим. ВЗГЛЯД). «Девять дней – святое дело», – сказал Ельцин, и этим купил меня абсолютно, я сказал ему «вся шпана за вас», давайте сделаем «козу» и передадим привет ребятам», – рассказал Кинчев Дудю. Ролик опубликован на YouTube.

Музыкант уточнил, что защищал Белый дом по зову сердца и за это получил награду из рук президента Ельцина.

Ранее лидер «Алисы» высказался об отказавшихся от участия в «Нашествии» группах.