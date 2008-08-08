Киев решил купить американские комплексы ПВО

Киев обратился к Вашингтону с запросом на приобретение систем противовоздушной обороны, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Он отметил, что один комплекс обойдется Украине в 750 млн долларов, всего Киев намерен приобрести три таких комплекса.

«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», – отметил он в эфире радио «Новое Время».

Кроме того, Чалый отметил потребность украинской армии в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

Ранее Чалый также выразил удивление масштабной закупкой вертолетов во Франции, которую запланировало МВД страны.