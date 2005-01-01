В Москве мужчина с мачете взял людей в заложники

В московском Люблино мужчина, вооруженный мачете, напал на человека и, по предварительным данным, взял двоих в заложники.

По одним данным, мужчина после нападения на человека заперся в подъезде жилого дома, по другим данным, он взял двух человек, которые заперты в квартире, в заложники, сообщает Telegram-канал Mash.

В полицию об этом сообщила девушка, которая рассказала, что мужчина, вооруженный длинным ножом, похожим на мачете, напал на людей.

На место выехали полиция и спецслужбы.