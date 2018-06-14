Закарпатский губернатор признал, что «Крым был для Украины чужим»

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Крым был всегда чужим для Украины, выступая в роли офшорной зоны.

«Он был для Украины чужим. Крым для Украины – это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали «верхи» – все, кто имел деньги. Как и проститутки», – цитирует «Обозреватель» Москаля.

По его словам, российские артисты, кому запрещен сейчас въезд на Украину, выступали тогда во дворце «Юбилейный» в центре Ялты.

«И все наши вожди тогдашние приглашение получали. Я не говорю, что я не получал, давали не по фамилии, а по должности. О Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали. Верховная рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила», – рассказал политик.

Москаль отметил, что в Крыму «было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов», в то время, когда он работал там. Также губернатор Закарпатья заявил, что российские власти за месяц «национализировали» дома и дворцы, купленные «за взятки».

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о принадлежности Крыма.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России.