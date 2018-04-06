Санкции США против России привели к резкому подорожанию алюминия

Контракты на алюминий резко подорожали в пятницу на Лондонской бирже металлов на фоне вводимых США санкций против «РусАла», так как трейдеры опасаются нарушение нормальных поставок металла на рынок.

Цены на фьючерсы в ходе торгов повышались на 2,4%, впоследствии рост ограничился 1%, сообщает «Интерфакс». Контракты на алюминий торговались на уровне 2009 долларов за тонну.

До того, как стало известно о новых американских санкциях в отношении России, цены на металл снижались из-за введения США пошлин на импорт алюминия в марте.

London Metal Exchange заявила, что пока не будет запрещать торги металлом, произведенным «РусАлом». Вместе с тем, ряд трейдеров оказались озабочены тем, что теперь не смогут торговать металлом, произведенным российской компанией, пишет The Financial Times.

В сообщении Лондонской биржи говорится, что каждый из стейкхолдеров биржи сам решает, устраивает ли его использование товаров отдельных производителей, учитывая юридические и регуляторные факторы.

На «РусАл» приходится около 7% мирового производства алюминия.

Ранее в пятницу США объявили о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, среди которых оказался и «РусАл».