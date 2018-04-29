Команда российских биатлонистов избавилась от немца

Союз биатлонистов России (СБР) не предложил новый контракт старшему тренеру мужской сборной немцу Рико Гроссу, сообщил председатель тренерского совета СБР Владимир Барнашов.

«У Гросса много предложений, не знаю, какое он примет, скорее всего, у нас он больше тренировать не будет», – приводит его слова ТАСС.

Барнашов сказал, что «не все зависит только от Гросса». «К тому времени, как СБР получит нового руководителя, Гросс, думаю, уже определится с будущим, от СБР ему предложений не поступало, его контракт заканчивается 30 апреля», – пояснил председатель тренерского совета СБР.

Гросс работает в сборной России с августа 2015 года.

30 марта тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал работу мужского и женского тренерских штабов сборной России неудовлетворительной.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские биатлонисты не завоевали ни одной медали.