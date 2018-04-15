Мэр Пскова пожалел, что Господь запрещает «стереть пиндосов с лица земли»

Псковский градоначальник Иван Цецерский посетовал на то, что Господь запрещает стереть Соединенные Штаты с лица земли.

Цецерский прокомментировал пост секретаря генсовета «Единой России» и экс-губернатора области Андрея Турчака в Instagram, где были опубликованы фотографии с видом Дамаска.

«Уважаемый Андрей Анатольевич, берегите себя! Пиндосам вы ничего не докажете, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает! Еще раз – будьте осторожны, вы нам и мне лично – нужны!» – написал Цецерский.

Публикация от @er_turchak 15 Апр 2018 в 1:17 PDT

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.