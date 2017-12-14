Бузова зарегистрировала логотип в виде розового сердца

Компания «Арчер Мьюзик продакшнс», занимающаяся продюсированием Ольги Бузовой, подала заявку на регистрацию ее товарного знака.

Знак представляет собой розовое сердце, одновременно напоминая нарисованную под наклоном английскую букву B (начальная буква, если писать Buzova). Руководитель команды Ольги Бузовой Арам Арчер сообщил Life, что «это ее логотип».

Также компания зарегистрировала товарные знаки «Бузова» и «Ольга Бузова». Все три товарных знака оформлены по нескольким классам международной классификации, что дает им широкую область применения – это и 3D очки, и DVD-плееры, и всевозможные канцтовары, и телевещание и даже агентства по взысканию долгов.

Напомним, в начале апреля Бузова объявила, что запускает производство собственной криптовалюты, она будет служить ядром платформы BUZAR, пользователи которой смогут знакомиться и покупать товары и услуги.