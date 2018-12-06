Япония сказала, какой мирный договор хочет заключить с Россией

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НОВОСТЬ ЧАСА:ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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Замечены признаки наступления нового мирового кризиса
В чем секрет успехов Путина во внешней политике
Волонтеры стали «надегой» России
При строительстве АЭС Польша может рассчитывать только на Россию
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа
Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...
России нужно другое прошлое, кроме советского
Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас еще до Иосифа Виссарионовича и Леонида Ильича здесь тысячу лет что-то происходило – и кое-что более интересное, чем диалектический материализм и интернациональный долг в братской Анголе. Подробности...
Обсуждение: 105 комментариев
«Яндекс» представил новый телефон
Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабряПодробности...
В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
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