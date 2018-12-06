Япония сказала, какой мирный договор хочет заключить с Россией

Правительство Японии стремится заключить мирный договор с Россией таким образом, чтобы в этом документе была четко отражена позиция Токио, заявил глава МИД страны Таро Коно во время заседания комитета по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

«Я хочу, чтобы это был мирный договор, который четко отражал мысли японской стороны. Японо-российские переговоры [по мирному договору] – это переговоры двух стран с разными позициями», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

«Переговоры ведутся таким образом, чтобы достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон и заключить [договор], преодолев различные трудности», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что переговоры по вопросу мирного договора России и Японии будут вести его спецпредставитель и спецпредставитель японского премьер-министра Синдзо Абэ.