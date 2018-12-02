Для обсуждения мирного договора назначены спецпредставители Путина и Абэ

Российский президент Владимир Путин сообщил, что переговоры по вопросу мирного договора России и Японии будут вести его спецпредставитель и спецпредставитель японского премьер-министра Синдзо Абэ.

Спецпредставителем лидера России станет замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Спецпредставителем главы японского правительства назначат его советника по внешнеполитическим вопросам Такэо Мори.

«О деталях потом мы сообщим дополнительно», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент России также сообщил, что «непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел».

На переговорах российского лидера с премьер-министром Японии достигнута договоренность о визите Абэ в Россию в начале 2019 года.

«Но может быть, и мне удастся побывать в Японии», – сказал Путин.

Он сообщил, что обсуждалось расширение «гуманитарных контактов и экономических связей». Москве и Токио нужно «повысить уровень доверия с обеих сторон», сказал президент.