Абэ сообщил о планах обсудить с Путиным мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным собирается продолжить обсуждение параметров мирного договора.

«Рассчитываю на дискуссию о мирном договоре», – цитирует Абэ РИА «Новости».

Он отметил, что хотел бы в дальнейшем расширить сотрудничество между странами во всех областях «для поднятия российско-японских отношений на новое измерение».

Встреча Абэ и Путина проходит в гостинице Alvear Palace в зале Вендом Помпадур.

На встрече российскую сторону представляют глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков.

С японской стороны участвуют министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, заместитель генсекретаря кабмина Котаро Ногами, помощник премьера Такая Имаи и замглавы МИДа Такэо Мори.

Путин отметил, что рад новой встрече с Абэ, напомнив, что они две недели назад виделись в Сингапуре, передает ТАСС.

«А теперь здесь нас гоняют по всему земному шару. Но где бы мы ни работали, мы с вами встречаемся», – пошутил Путин.

Он отметил, что у них есть возможность «сверить часы» по важнейшим направлениям сотрудничества между странами.

Ранее агентство Киодо сообщало, что Абэ на встрече Путиным в Аргентине собирается договориться о создании нового формата консультаций по мирному договору.

Напомним, Путин и Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.