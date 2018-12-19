Евро поднялся выше 77 рублей

На фоне неуверенной динамики рынка нефти рубль теряет позиции относительно доллара и евро, который поднялся выше 77 рублей впервые за месяц, следует из данных торгов.

Курс доллара к 16.05 мск повышался на 28 копеек, до 67,56 рубля, курс евро рос на 59 копеек до 77,02 рубля. Европейская валюта торгуется выше 77 рублей впервые с 14 ноября, передает РИА «Новости».

Нефть Brent после обвала во вторник почти на 6% в среду дорожает на 0,3%, до 56,41 доллара за баррель.

Утром в среду курс доллара опустился на 9 копеек, курс евро рос на 8 копеек.