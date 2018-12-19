Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 9 копеек – до 67,19 рубля, курс евро вырос на 8 копеек, составив 76,50 рубля.

Стоимость нефти выросла до 56,51 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».