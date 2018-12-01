Украинцы накинулись на Гребенщикова из-за переноса концертов

Пользователи соцсетей из Украины набросились на российского музыканта Бориса Гребенщикова, объявившего о переносе концертов в украинских городах.

«Всем, кто хотел прийти на украинские концерты «Аквариума» в декабре 2018. К сожалению, по причинам форс-мажора наш тур по Украине сейчас не может состояться», – написал Гребенщиков в Facebook.

Он выразил надежду, что вскоре все наладится, поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более «разумное» время.

«Надеемся, что на июнь», – добавил он.

Жители Украины завалили Гребенщикова комментариями.

«А почему не написали свои извинения пред украинцами за действия своей страны? За убийства украинцев, войну, аннексию. Вы это называете «форс-мажор»? Зачем вы здесь вообще нужны?» – написал Андрей Дибкалюк.

Наташа Мочульска отметила, что Гребенщиков мог бы не писать о форс-мажоре, а заявить, что его «страна в 21 веке открыто и без причины напала на украинские корабли» и признаться, что ему «стыдно» за действия своей страны, из-за которых он не сможет выступить перед слушателями из Украины.

«Борис Борисович, у нас война с Российской Федерацией, а не форс-мажор», – отметил Андрей Аммосов.

«Для войны метафору и получше б могли подобрать», – написала Анна Хроболова.

«А слабо не писать такую ... (ерунду), а, например, потребовать от своего правительства освобождения украинских моряков? А то как что, так на каждое событие у нас найдется тысяча русских советчиков, знающих как нам жить. Походу, вы хороните себя заживо», – высказался Евгений Максименко.

Некоторые комментаторы открыто оскорбляли Гребенщикова, а другие призывали к миру и выражали надежду, что обстоятельства изменятся и музыкант сможет приехать.

«Сколько злобы и неудовлетворенной обиды в ответ на такое корректное и дружественное послание БГ... Больные люди сеют болезнь повсюду», – написал Игорь Незовибатько.