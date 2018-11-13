ВМС Украины: «Захваченные» корабли взяты на буксир

Командование украинских ВМС заявило, что «захваченные» Россией корабли Украины взяты на буксир.

Буксируются малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу». Катер «Никополь» блокирован и следует в сопровождении, говорится в заявлении ВМС Украины в Facebook.

Утверждается, что ранения получили шесть украинских военных.

Напомним, в ВМС Украины заявляли, что по украинским судам, которые незаконно пересекли границу России, открыли огонь, они захвачены российским спецназом.