Задержание Украиной российских судов в Азовском море назвали «настоящей войной»

«Украина провоцирует Россию на ответные действия, но если не отвечать, тогда это будет выглядеть как беспомощность», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов. Ранее Украина заявила о задержании в акватории Азовского моря 15 российских судов.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов считает, что если в ситуации с задержанием Украиной российских судов в Азовском море действовать в логике войны, то ответные меры Москвы могут быть самыми различными, вплоть до перекрытия Керченского пролива и приостановки любых торговых возможностей для украинских торговых судов.

«Это настоящая война, которую нам объявили в этой акватории. И оставлять это без встречных ответных действий просто нельзя, иначе это будет развиваться дальше как снежный ком. Сегодня 15, а завтра еще какое-то количество судов. Это просто нахальство, которое нужно усмирять и давать понять, что так продолжаться дальше не может. На мой взгляд, нужны ответные жесткие, очень внятные и адекватные действия», – сказал Морозов.

Сенатор признал, что Украина выступает в роли провокатора и специально вынуждает Россию реагировать, однако не отвечать на происходящее тоже будет ошибкой.

«Любой другой вариант будет выглядеть просто нелепым. Понятно, что ответные действия нужно сопровождать в том числе и попытками убедить украинскую сторону не поступать столь неадекватно. Это не только экономическое давление и не только действия, связанные с наведением порядка в акватории Азовского моря, но и одновременно попытки убедить украинскую сторону, что в этой войне она победителем точно не будет. Украина провоцирует Россию на ответные действия, но если не отвечать, тогда это будет выглядеть как беспомощность», – подытожил Олег Морозов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина заявила о задержании 15 судов за заходы в крымские порты. Президент России Владимир Путин указывал на незаконность задержания российских судов.