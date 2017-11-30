Парубий: Россия создала агентурную сеть на Украине под видом реконструкторов

В 2012 году на юго-востоке Украины российские спецслужбы формировали агентурную сеть, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на допросе по делу экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева.

«Как стало мне известно во время пребывания в Луганске, где я вел переговоры, в том числе с боевиками, что уже с 2012 года на территории Украины, особенно в юго-восточных областях формировалась сеть контролируемых российскими спецслужбами организаций, которые под видом реконструкторов Второй мировой войны на самом деле готовили кадры и имели детальный план захвата местных администраций, местных органов власти и соответственно подготовки к введению российских войск», – цитирует спикера Рады УНИАН.

Парубий отметил, что такая сеть якобы действовала в Донецке, Луганске, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях Украины.

«Как мне стало известно позже, все группы даже не были между собой знакомы, они прямо выходили на руководство российских спецслужб и координировались с ними, и собственно активизация этих групп происходила только по указанию России, российских спецслужб», – отметил Парубий.

До этого адвокат Виктора Януковича заявил о наличии у него доказательств причастности Андрея Парубия к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года.