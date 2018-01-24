Адвокат Януковича заявил о причастности Парубия к расстрелам на Майдане

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил о наличии у него доказательств причастности нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия к расстрелам на Майдане в феврале 21014 года.

«В наших видеоматериалах есть доказательства, что у митингующих на Майдане зимой 2013-2014 года было оружие. И есть свидетельства того, что один из лидеров протестов Андрей Парубий причастен к расстрелам активистов», – заявил в Оболонском райсуде Киева защитник Януковича Виталий Сердюк.

Он попросил суд приобщить к делу соответствующие видеодоказательства, передает ТАСС.

Государственное обвинение высказало протест против приобщения к делу доказательств, отметив, что они не касаются дела о госизмене.

Суд начал допрос Парубия.

В декабре адвокаты Януковича также представили доказательства присутствия наемников из Грузии во время событий на Майдане в 2014 году.

Тогда же адвокат экс-сотрудников «Беркута» Александр Горошинский рассказал подробности стрельбы на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, наемники делились на группы по 10 человек и стреляли из разных точек без разбора – и по митингующим, и по силовикам. Он добавил, что за выполнение задания наемникам обещали денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов.