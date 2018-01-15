На Украине испытали модернизированный ЗРК «Печора»

Украинская компания «Радионикс» и государственное КБ «Луч» провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М «Печора», сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что во время испытания из модернизированного ЗРК запустили ракету 5В27Д-М2 с активной радиолокационной головкой самонаведения, на странице КБ «Луч» в Facebook.

На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, что существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 километров, максимальная высота зоны поражения – 25 километров.

В октябре газета ВЗГЛЯД отмечала, что минобороны Иордании намерено снять с вооружения и продать 52 самоходных ЗРК «Оса» советского производства. В числе возможных покупателей комплексов называют и Украину.

В конце 2015 года со ссылкой на хакеров из группировки «КиберБеркут» сообщалось, что катарские военные договорились с «Укроборонпромом» о поставке ЗРК «Печора-2Д».