Путин заявил о невозможности навязывания укрупнения регионов

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что укрупнение регионов страны не будет навязываться.

Путин также отметил, что с вопросом укрупнения нужно быть очень аккуратными, учитывать все риски, сообщает ТАСС.

Напомним, 14 декабря в рамках большой пресс-конференции Путин заявлял, что «никаких планов по укрупнению регионов быть не может».

В 2016 году газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможном появлении в России «суперсубъектов» Федерации.