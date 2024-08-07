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    7 августа 2024, 22:40 • В мире

    Как поляки заработают на русофобском психозе

    Как поляки заработают на русофобском психозе
    @ Jaap Arriens/Sipa/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    Миллиарды злотых планирует потратить в ближайшие годы Польша на усиление пожарной охраны, реконструкцию бомбоубежищ и в целом на возрождение системы гражданской обороны (ГО) страны. А все потому, что Варшава официально провозгласила курс на «подготовку к войне с Россией». Однако реальный повод внимания к системе ГО, похоже, совсем другой – финансовый и коррупционный.

    Глава польского министерства внутренних дел Томаш Семоняк сообщил, что власти страны готовят законопроект «О защите населения и гражданской обороне». Этот документ разрабатывается совместной группой министерства обороны и МВД Польши с января 2024 года.

    Разработка законопроекта стала следствием недавней ревизии, показавшей, что в сфере гражданской обороны в польском государстве царит хаос. В марте издание Onet опубликовало подробный текст о выявленных проблемах. Там указывалось, что местные власти даже не знают, смогут ли хотя бы обеспечить население противогазами – у них нет бюджета на защиту населения.

    «Спасибо непомерным тратам на содержание украинцев и закупки военной техники. Чтобы купить танк, много ума не надо», – иронизирует специалист-полоновед Кристина Исмагилова.

    Дальше – больше: соответствующие службы не имеют планов эвакуации населения. Простые поляки и сами не готовы к кризису. Судя по результатам опросов, среднестатистический поляк не знает, какие запасы воды, еды и лекарств ему необходимо иметь на случай бедствия. Он не знает, что делать, если зазвучат сирены тревоги, и как оказать первую помощь пострадавшему.

    В этом году Верховная контрольная палата Польши (NIK) изучила убежища, созданные когда-то на случай опасности. Выводы опять же оказались неутешительные: «Все еще хуже, чем мы думаем». Оказывается, неизвестно даже то, сколько в Польше убежищ и тайников – их количество в отчетах разных министерств разнится.

    В NIK заявили, среди прочего, что метрополитен в Варшаве не может выполнять функцию убежища в случае бомбардировок.

    Некоторые станции хоть и спроектированы как укрытия, но соответствующими устройствами не оборудованы. «Таким образом, в стране сегодня не только нет гражданской обороны, но и системы предупреждения о воздушном ударе, нет планов эвакуации мирного населения, не строятся новые убежища. Проверка выявила, что здания, отнесенные к убежищам, были негерметичны, разрушены, не имели фильтрующих и вентиляционных устройств», – подводит итог Исмагилова.

    Развал системы гражданской обороны (ГО) вступает в противоречие с официальной риторикой польских властей. Если им верить, осталось, возможно, два-три года до начала войны с Россией – такое мнение, в частности, высказывал президент Польши Анджей Дуда.

    А «доказательством» «агрессивных намерений России» является развернутая польскими же властями шпиономания. Известиями об аресте людей, произведенных в «российские шпионы», никого в Польше уже давно не удивишь.

    Характерный случай из этой серии имел место в прошлом году, когда польские спецслужбы отчитались о вскрытии целой «шпионской сети», члены которой якобы намеревались совершать диверсии в стране. Ведущие политические партии страны обвиняют друг друга в «работе на Москву» и в том, что их структуры «пропитаны российской агентурой».

    Подготовка нового закона «О защите населения и гражданской обороне» – в духе нынешней русофобской истерии. Министр внутренних дел Томаш Семоняк подчеркивает, что основным принципом выстраиваемой системы ГО является возможность ее функционирования во время войны. В том числе будут разработаны планы о массовой эвакуации населения.

    «Основная часть этого законопроекта – выделение 0,15 процентов национального ВВП на вопросы, связанные с защитой населения. Это значит, что ежегодно будет выделяться сумма в 5-6 млрд злотых в год на строительство убежищ, на различные предприятия подобного рода вроде усиления пожарной охраны», – сообщил министр. Семеняк добавил, что в законопроект также войдут положения о создании безопасной правительственной связи.

    В следующем году в Польше состоятся президентские выборы. Участие в них может принять и нынешний польский министр иностранных дел Радослав Сикорский – яростный сторонник повышения градуса конфронтации с Россией. При таком президенте риск военного конфликта действительно способен возрасти.

    Политолог Станислав Стремидловский, специалист по Польше, рассказал газете ВЗГЛЯД, что такие приготовления польского правительства не обязательно означают реальную подготовку к войне. С одной стороны, Варшава оказалась в плену собственной пропаганды.

    «Раздувание мифической российской угрозы привело к тому, что, судя по последним опросам, уже больше половины населения Польши реально опасаются возникновения военного конфликта и связанного с ним массового призыва в армию. Призываться же на фронт как раз-таки мужчины-поляки не желают – даже звучат требования о том, чтобы в подобном случае призыв распространили и на женщин: пусть, дескать в этом вопросе будет равноправие», – рассказывает специалист.

    С другой стороны, есть объективный факт – система гражданской обороны, доставшаяся современной Польше от Польской Народной Республики, пришла в упадок. «Поэтому польские муниципалитеты используют этот психоз, связанный с "российской угрозой", в качестве повода для того, чтобы получить какую-то денежку от правительства и элементарно восстановить бомбоубежища.

    Фирмы, дружественные нынешней правящей коалиции, смогут на этом подзаработать. Это уже началось в Варшаве, а теперь будет перекидываться на остальную страну», – резюмирует политолог.

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