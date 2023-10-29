Как «российский шпион» ушел от шведских спецслужб

Обвинявшийся Швецией в шпионаже гражданин России Сергей Скворцов оправдан

Tекст: Станислав Лещенко

Швеция, как и многие другие страны ЕС, всеми силами пытается выполнить квоту по поимке «русских шпионов». В группе риска оказываются многие русскоговорящие, постоянно проживающие в этих государствах или наведывающиеся туда на время.



В ноябре 2022-го несчастливый жребий выпал жителю Стокгольма Сергею Скворцову. 60-летний уроженец Перми Скворцов проживает в Швеции с конца 1990-х годов и занимается бизнесом в сфере импорта-экспорта. В 1999-м он с женой Еленой Кульковой получил вид на жительство в Швеции, а в 2013 году – гражданство страны. К слову, оба в свое время получили образование в сфере электроники и техники. Кулькова окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а Скворцов учился в Московском энергетическом институте.

Арестовывали с вертолетов

Операция по задержанию бизнесмена, проведенная 22 ноября, нарочито была обставлена в качестве шоу. Над его домом в пригороде Стокгольма внезапно зависли два вертолета, а спустившиеся с них по канатам бойцы спецназа скрутили пожилого россиянина и его супругу. «Вертолет завис прямо над их домом, группа спустилась вниз и проникла внутрь через окна», – рассказал журналистам стокгольмец, случайно оказавшийся поблизости. По словам же главы оперативного департамента шведской полиции, действовать надо было быстро, чтобы подозреваемые не успели «спустить документы в унитаз или уничтожить компьютеры».



Арестованных препроводили в следственный изолятор, в котором Скворцову пришлось просидеть почти год. Его жене повезло больше – ее отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

Пресса королевства и других стран ЕС приступила к кампании очернения задержанных. «Скворцов с 1 июля 2014-го по ноябрь 2022 года тайно и/или обманным путем вел деятельность в интересах российского государства с целью получения информации, раскрытие которой иностранной державе могло поставить под угрозу безопасность Швеции»,

– заявили в шведской прокуратуре. Утверждалось, что в электронной почте Скворцова обнаружили его переписку с российским Министерством обороны. В обвинительном заключении уточнялось, что якобы «шпионская деятельность Скворцова» была направлена и против Швеции, и против США. Также его обвиняли в создании платформы «для незаконного приобретения западных технологий» (в том числе электронных компонентов для разного рода приборов) для нужд российского государства.

Шведская пресса писала, что Скворцов помогал добывать для РФ технологии, применяемые в оружейных системах – в том числе для создания ядерного оружия. «Существует целая система незаконной закупки технологий. Это организация, которая восходит еще к советским временам. Для ее работы требуются агенты, звенья по всему миру, которые могут помочь военной промышленности с закупками», – заявил на суде прокурор Хенрик Олин. Он считает, что Скворцов как раз и был одним из таких звеньев.

А известная контора Bellingcat (признанная нежелательной в России, СМИ-иноагент), служащая «сливным бачком» для западных спецслужб, опубликовала результаты своего «расследования», где протянула цепочку от Скворцова аж до пресловутых «отравителей Скрипалей». Главным «доказательством» стало то, что якобы в 1990-е Скворцов проживал в Москве в том же самом доме, что и одно из лиц, которое, по мнению Bellingcat, в 2018 году отравило в Англии российского госизменника Сергея Скрипаля веществом «Новичок».

Показательно сели в лужу

Сам Сергей Скворцов все обвинения в свой адрес решительно отрицал. Его адвокат Ульрика Борг выстроила линию защиты на том, что он занимался полностью легальными делами. Судебный процесс частично велся в закрытом режиме – было объявлено, что это требуется в «целях национальной безопасности». Среди свидетелей числились, среди прочих, агент американского ФБР и представители шведских спецслужб.

Прокуратура Швеции запросила для Скворцова пять лет тюрьмы. Уже это само по себе выглядело подозрительно, ибо, как правило, за дела, подобные тем, которые вменяли Скворцову, принято карать гораздо серьезнее.

За минувшие месяцы новостей по судебному процессу россиянина поступало мало – и это свидетельствовало о том, что дела у обвинения идут не слишком блестяще: в противном случае прессу регулярно «подкармливали» бы все новыми красочными подробностями «преступлений» Скворцова. И вот теперь, в октябре 2023-го, окончательно выяснилось, что гора породила мышь: бизнесмена оправдали.

Многих это известие обескуражило: сейчас в Евросоюзе в отношении русских развязана «охота на ведьм», их считают заранее виновными во всевозможных грехах, а дела, подобные скворцовскому, всеми силами стараются доводить до обвинительного заключения. Швеция в этом плане ничуть не лучше других стран ЕС: там тоже раздувается шпиономания, параноидальный страх перед «кознями Кремля» – и Скворцов далеко не единственный русский, пострадавший от этого. Поэтому шведским и американским спецслужбистам, «замутившим» дело, нужно было совсем уж опозориться с вескими доказательствами – коль уж им в итоге пришлось выпустить жертву из когтей.

При этом шведский суд поступил очень хитро, ведь судейские не могли открыто признать, что спецслужбы сели в лужу. Поэтому в тексте приговора указывается, что, мол, практически все пункты обвинения подтвердились. Утверждается, что якобы Скворцов имел дело с компаниями, связанными с российской военной разведкой, и использовал Швецию в качестве транзитной страны для экспорта в РФ подсанкционных комплектующих. Тем не менее россиянин оправдан. Шведский суд заявил, что прокурор не смог доказать главного: наличия попытки обвиняемого получить секретную информацию, касающуюся Швеции и США.





Для прокурора и Полиции безопасности этот приговор стал полнейшим фиаско. Сергей Скворцов вышел на свободу и может требовать от шведского государства возмещение ущерба в размере сотен тысяч крон. И для Скворцова, по словам его адвоката, теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы продолжать свой бизнес в Швеции.

«Это другое»!

В последнее время шведская пресса лопается от разоблачений, рассказывая о коварной злокозненности россиян. Так, несколько месяцев назад в издании Expressen появилась статья о том, что на крыше российского посольства в Стокгольме еще с советских времен стоит оборудование, предназначенное для радиотехнической разведки.

Глава шведской контрразведки Даниэль Стенлинг зловеще сообщил: «Что мы можем сказать публично, так это то, что у них есть технические возможности для доставки разведывательного оборудования в Швецию. Россия постоянно ведет сбор разведданных о Швеции». В качестве доказательства читателю предъявляются спутниковые снимки, а также фотографии, сделанные из офиса издания Expressen, которое как раз находится напротив посольства. По словам шведских экспертов, «техника, которую русские пытаются спрятать с помощью навесов на крыше, выглядит заметно изношенной, ветхой и небрежно установленной – но некоторые антенны все еще могут перехватывать радиопереговоры в Балтийском море». В SäPo добавляют, что в шпионских делах якобы активно используется и проживающая в Швеции русская диаспора.

Что характерно, ни шведские журналисты, ни шведские политики не обращают никакого внимания на здание посольства США, находящееся в восточной части Стокгольма.

Оно расположено менее чем в километре от здания центра телекоммуникаций и радиовещания Kaknästornet, являющегося сердцем национальной системы связи Швеции. Из американского посольства открывается беспрепятственный обзор на башню телецентра. А на крыше дипмиссии США имеется весьма подозрительное «техническое» помещение.

Ранее в публичный доступ поступила информация о том, что свыше восьмидесяти посольств США по всему миру осуществляют функцию «Специальной службы сбора» (SCS). Все они оснащены сооружениями, скрывающими антенны радионаблюдения, а также оборудование для перехвата информации из правительственных кварталов. Но такие данные «правдорубов» из шведской прессы, само собой, не интересуют.

Также шведские журналисты совместно с коллегами из Дании, Норвегии и Финляндии пишут о «подозрительных российских судах» в водах Скандинавии. Утверждается, что российские «корабли-шпионы» в целях маскировки снабжаются статусом гражданских, рыболовецких, грузовых или научно-исследовательских судов – и поэтому могут свободно передвигаться в территориальных водах других стран и заходить в их порты.

Если верить «разоблачениям» скандинавских телеканалов SVT, DR, NRK и Yle, эти суда могут скрытно нести на борту беспилотники с видеокамерами и датчиками, а также взрывчатку, аппаратуру для перехвата информации, специальные диверсионные подразделения.

А вот сбор информации, который почти ежедневно осуществляют у берегов Калининградской области шведские самолеты-разведчики по заказу американцев – конечно, как говорится, «это другое». Также недавно вошла в финальную фазу работа над новым шведским кораблем радиотехнической разведки Artemis, который, как полагают в Стокгольме, должен стать «кошмаром для российских военных». Не позднее 2024 года корабль-шпион должен заступить на боевое дежурство. Artemis, он же A202, заменит судно Orion (A201), находящееся в эксплуатации с 1984 года.