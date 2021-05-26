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Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске

26 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
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Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
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Зеленский будет добивать Порошенко с помощью армии

Так выглядят сейчас сборы украинских резервистов Василий Лаб, Валерий Гонтар/mil.gov.ua
Украина будет еще больше милитаризирована – Владимир Зеленский, как объявлено, планирует увеличить численность вооруженных сил государства. И не просто увеличить, а создать из всех желающих специальную структуру, которая должна будет «защищать себя, свою улицу, дом, область». Почему на Украине называют это «швейцарской моделью» и каковы реальные причины планируемой реформы? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это признано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...
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Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...
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Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Подробности...
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    Зеленский будет добивать Порошенко с помощью армии

    Так выглядят сейчас сборы украинских резервистов    26 мая 2021, 11:00
    Фото: Василий Лаб, Валерий Гонтар/mil.gov.ua
    Текст: Николай Стороженко

    Украина будет еще больше милитаризирована – Владимир Зеленский, как объявлено, планирует увеличить численность вооруженных сил государства. И не просто увеличить, а создать из всех желающих специальную структуру, которая должна будет «защищать себя, свою улицу, дом, область». Почему на Украине называют это «швейцарской моделью» и каковы реальные причины планируемой реформы?

    На фоне весенней истерики, посвященной сосредоточению сил ВС РФ в граничащих с Украиной областях, в украинских СМИ можно было встретить сообщения о создании сил территориальной обороны (ТО), их учениях и т. п. Скажем, в марте в таких учениях принимал участие даже киевский мэр Виталий Кличко. А в конце мая стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского увеличить предельную численность ВСУ на 11 тыс. человек именно для того, чтобы вписать в них силы ТО. 

    Но стоп, как же так? Учения идут, а самих сил территориальной обороны не существует?

    До Порошенко и при Порошенко

    Как это обычно бывает с Украиной, все сложно. Решение о создании батальонов территориальной обороны принималось еще в 2014 году тогдашним составом СНБО Украины. Эти батальоны также известны как «добробаты». Однако собственно территориальной обороной, а тем более добровольцами они перестали быть в том же 2014 году: летом их передали в подчинение командованию АТО. А некоторые и расформировали «из-за фактов мародерства», что признавали даже сами украинские СМИ.

    В итоге батальоны ТО версии 2014 года влились в структуру МВД, Нацгвардии, ВСУ (переформированы в мотопехотные батальоны) и собственно ТО быть перестали. Из-за чего уже в декабре 2014 года минобороны объявило о новом «призыве» в силы теробороны. Как поясняли тогда в министерстве, идея состоит в том, чтобы создать из сил ТО своего рода резерв для ВСУ. Причем резерв активный, который будет постоянно отдавать подготовленные кадры в ВСУ.

    Такой вид резерва в МО Украины почему-то назвали «швейцарской моделью». Считается, что в Швейцарии едва ли не каждый взрослый мужчина проходит специализированную военную подготовку, регулярно участвует в военных сборах, имеет дома стрелковое оружие и в случае опасности для своей страны в кратчайшие сроки способен стать подготовленным членом боевой группы. Вот нечто подобное на Украине и планировали создать.

    Впрочем, за создание такой параллельной структуры и за отделение добровольцев от контрактников и призывников ратовали не только в минобороны. «Я бы вообще на базе добровольцев делал экспериментальный корпус. Если мы хотим реформу в армии, необходимо с чего-то начинать. Невозможно всю эту огромную махину вдруг быстро повернуть на 180 градусов», – говорил тогдашний командир батальона «Азов» Андрей Билецкий.

    Во время президентства Порошенко ТО неоднократно пытались воссоздавать, но создать так и не смогли. В том числе, видимо, потому, что сумели окончательно выхолостить саму идею.

    Скажем, в 2018 году резервистам начали даже грозить наказанием и штрафами за неявку на сборы/учения. Тогда же в Генштабе заявили о намерении создать к концу 2018 года 20 бригад территориальной обороны. Однако все это происходило на фоне массовых увольнений контрактников (в основном из-за низких зарплат). Связываться же с ТО такие резервисты тем более не хотели: двухнедельные учения означали автоматическую потерю работы, ради которой они и уходили из армии. К тому же формирование такой обновленной ТО потребовало отдельного закона. А его не было, и не было времени для подготовки: страна вскоре погрузилась в выборы, и идею ТО до поры убрали под сукно. 

    Тероборона Зеленского

    Но не отказались. Доработать наследие Порошенко взялась уже команда Зеленского.

    «Сейчас речь идет об одной бригаде на область, плюс город Киев. То есть на первом этапе – 80 тыс. Со временем, через три–четыре года, эта цифра должна увеличиться до 160 тыс., а затем и до 250 тыс.

    Что такое территориальная оборона? Это надежный тыл в любой точке страны. Военные должны воевать на фронте, а тероборона – внутри страны. Тероборона работает по принципу: я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область. То есть люди ответственны за защиту местности, которую они знают», – пояснял суть идеи летом 2020 года заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос.

    Но ведь сегодня Зеленский говорит только об 11 тыс.? Все верно. Это – кадровый состав, для них ТО будет местом работы. Более того, их число даже выросло, полгода назад их собирались набрать не более 10 тыс. Остальные будут входить в ТО именно как добровольцы, получая небольшое денежное содержание лишь на время сборов.

    Мотивировать же к участию в силах ТО хотят не деньгами, а льготами и компенсациями. Участникам обороны хотят упростить и сделать бесплатным получение разрешения на владение оружием, закрепить за ними преимущественное право поступления на госслужбу, налоговые льготы, возможность получения профессии и обучения за счет государства, предоставлять страхование жизни и здоровья и даже скидки на оплату коммунальных услуг и т. п. В общем, возврат к той самой «швейцарской модели», за которую в минобороны ратовали еще в 2014 году.

    Так или иначе, законопроекты о создании сил ТО были внесены в Верховную раду еще в конце 2020 года. По одним данным, итоговый законопроект будет принят к концу 2021 года, по другим, его хотят успеть принять до конца текущей сессии, чтобы Зеленский мог отчитаться о создании сил ТО уже во время празднования 30-летия независимости Украины в августе. 

    Задачи ТО: Единого мнения нет

    Но даже сейчас, когда создание сил ТО скорее вопрос времени, до сих пор не понятно, что же получится в итоге. Если судить по заявлениям отдельных участников и заинтересованных лиц, есть две основные точки зрения на то, чем должна быть и чем должна заниматься территориальная оборона на Украине.

    1. Те, кто пытается готовить добровольцев и резервистов сейчас (и кто, вполне возможно, войдет в состав СО на постоянной основе), видят в ТО не только ресурсную базу для пополнения ВСУ, но и новую УПА. Украинские СМИ весной 2021 года опубликовали достаточно материалов, рекламирующих участие в ТО. И кадровики явно натаскивают личный состав на партизанскую войну: «Вы будете воевать на своей земле, на местности, которую хорошо знаете. Знакомьтесь, заводите горизонтальные связи», – таковы примерные тезисы, которые повторяют инструкторы.

    2. В ВСУ и бывших добробатах видение несколько иное. Там хотят переложить на ТО часть своих обязанностей: охрану военкоматов, инженерных сооружений и опорных пунктов в тылу, караульную службу, поскольку у них самих для всего этого не хватает людей.

    Чем-то из перечисленного ТО заниматься придется, а создана она будет обязательно – это, пожалуй, единственное, в чем сомневаться не приходится.

    Как напоминают украинские журналисты, «командование ТО было создано еще в 2020-м, а командовать им до сих пор некем. А раз некем, то и бюджетов пока нет. Тем не менее, тероборону вовсю рекламируют в СМИ. Это «ж-ж-ж-ж» – неспроста». Для Зеленского крайне важно успеть принять закон именно летом, чтобы к обсуждению бюджета-2022 в ВР под тероборону можно было заложить финансирование. 

    Если же вернуться к задачам ТО, то не столь уж важно, будут ли ее натаскивать на партизанские действия или же поставят сторожить военкоматы и окопы в тылу. Рискнем предположить, что главный смысл сил ТО – максимально уменьшить влияние Порошенко на армию и отставников.

    Семь лет гражданской войны сильно изменили украинскую армию и ее роль в украинском обществе. В 2019–2020 годах Зеленский отказался от военных парадов ко Дню независимости, чем тут же воспользовался Порошенко: его партия организовывала собственные «парады ветеранов». Это молодые активные люди, зачастую – лидеры мнений в своем окружении. Создав силы ТО под зонтиком ВСУ, Зеленский сможет успешно противостоять попыткам партии Порошенко привлекать на свою сторону резервистов, отставников, а также тех, кто в настоящее время служит в ВСУ.

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