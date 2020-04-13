Инфекционист опроверг миф о появлении COVID-19 в России раньше Китая

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13 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы

Цены на нефть теперь должны стабилизироваться на приемлемом для России уровнеФото: Алексей Андронов/ТАСС
Поздно вечером 12 апреля страны ОПЕК+ окончательно согласовали условия завершения «нефтяной войны». Одни называют итоговое соглашение вынужденным перемирием, другие – поражением. Но не Саудовской Аравии, а России. Кто больше выиграл, а кто проиграл по итогам нефтяного соревнования последних недель, и ради чего все это было совершено? Подробности...
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«Глаза и уши» президента вышли из тени

Владимир Путин контролирует ситуацию в регионах с помощью полпредовФото: Алексей Никольский/ТАСС
В ходе борьбы с коронавирусом Кремль наделил губернаторов дополнительными полномочиями. Теперь регионы должны сами определять режим санитарных мер и работы предприятий. Но нынешняя ситуация активизировала деятельность еще одного важнейшего института власти, созданного президентом в столь же непростых обстоятельствах.  Подробности...
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Как брат Зои Космодемьянской мстил фашистам за гибель сестры

Зоя и Александр Космодемьянские, предвоенная фотографияФото: РИА Новости
13 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, под Кенигсбергом погиб командир батареи самоходных артустановок ИСУ-152 старший лейтенант Александр Космодемьянский – брат знаменитой Зои Космодемьянской. На момент гибели ему исполнилось всего девятнадцать лет, но за спиной у Александра уже было немало воинских подвигов. Его желанием было отомстить за гибель сестры. И он мстил. Подробности...
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Макрон хочет создать из европейской разведки заведомо невозможное

Идея общеевропейской разведки продвигается в первую очередь президентом Франции Фото: Liewig Christian/ABACA/Reuters
Пока человечество борется с коронавирусом, в ЕС незаметно создали еще одну околоразведывательную структуру. «Разведывательная коллегия Европы» (Intelligence College of Europe, ICE), как заявляется, будет площадкой для обмена информацией между разведывательными структурами стран Евросоюза. Означает ли это, что в ЕС появляется общая разведслужба, и как на происходящее должна реагировать Россия? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

Алексей Алешковский, сценарист
История нужна не для того, чтобы жить прошлым, а для того, чтобы извлекать из него уроки. Хотя и уроки урокам рознь: сексуальный харрасмент на Западе был до поры до времени в порядке вещей, а потом внезапно оказался преступным. Подробности...

Православные должны пожертвовать собой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Это серьезное испытание – молиться в Пасхальную ночь не в храме, а перед телевизором. Возможно, самое серьезное в нашей жизни. И это, в некотором смысле, проверка на прочность для нас – поколения, на долю которого таких проверок еще не выпадало. Подробности...
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Киев и Минск взаимоотталкиваются

Артём Бузила, публицист
Украина повязана руками и ногами с Евросоюзом. Поэтому украинско-белорусская дружба будет использоваться на Западе как «дразнилка» для России. У Белоруссии нет других вариантов, кроме еще более тесной интеграции с Россией. Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Инфекционист опроверг миф о появлении COVID-19 в России раньше Китая

              Россия активно ведет разработку вакцины против коронавируса   13 апреля 2020, 19:00
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Елена Кондратьева

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              Вспышка внебольничной пневмонии, произошедшая в России в конце 2019 года, не связана с вирусом COVID-19, поскольку этот мутант вируса появился в Китае только в декабре, самое раннее – в ноябре прошлого года. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал инфекционист Иван Коновалов.

              В Сети регулярно появляются рассказы людей, тяжело переболевших пневмонией в октябре–декабре 2019 года. Бывшие пациенты уверены, что это был «тот самый» коронавирус, а значит, у них уже сформирован специфический иммунитет и сегодняшняя эпидемия им не страшна. Решение Минздрава лечить все случаи пневмонии в России, как коронавирусную инфекцию, воспринимается как косвенное подтверждение версии о том, что россияне столкнулись с COVID-19 еще в прошлом году.

              С этим не согласен доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

              ВЗГЛЯД: Иван Вячеславович, возможно ли, что часть россиян действительно переболела COVID-19 осенью прошлого года?

              Иван Коновалов: Нет, конечно. Внебольничные пневмонии появляются постоянно, ежегодно. В том числе и массовая заболеваемость вирусными пневмониями, например, при гриппе. То же с симптомами «матового стекла» на компьютерной томограмме. Ничего для нас нового в этом нет. Но коронавирусная инфекция, которая сейчас может вызывать пневмонию, характеризуется рядом достаточно типичных признаков.

              ВЗГЛЯД: Каких именно?

              И. К.: В первую очередь мы наблюдаем быстрое утяжеление пациентов еще в отсутствие ярко выраженной симптоматики – в первую очередь одышки. При раннем проведении точного компьютерного томографического исследования изменения в легких уже достаточно значительные. Это очень важно. Следующий немаловажный фактор – нарушение работы свертывающей системы крови и иммунитета. Грубо говоря, в простом анализе крови «падают» тромбоциты и лимфоциты. Неблагоприятный признак.

              ВЗГЛЯД: Если говорить про пневмонию, всплеск которой был в конце года, там клиническая картина другая?

              И. К.: Да, мы сейчас видим достаточно типичные проявления именно коронавирусной инфекции. Иногда расшифровка тестов дает отрицательный результат, но так как клиника была очень похожая, мы приняли те же правила, что в свое время наши китайские коллеги. Если по всем признакам эта инфекция похожа на коронавирус, то ее начинают лечить так, как будто она таковой и является. Таким образом, сейчас главным критерием постановки диагноза является компьютерная томография. Потому что именно этим пациентам нужна стационарная помощь. Пациенты с легкими формами инфекций, протекающих в виде ОРВИ, должны лечиться дома в условиях карантина, вне зависимости от причины - грипп или COVID19.

              ВЗГЛЯД: Считается, что у людей, переболевших COVID-19, вырабатывается специфический иммунитет. Наличие в крови переболевших антител, защищающих от повторного инфицирования коронавирусом, определяется специальным тестом. Для чего нужны эти тесты? Ведь не только для самоуспокоения?

              И. К.: Конечно, нет. Они нужны для того, чтобы понять, какая прослойка людей перенесла инфекцию вообще бессимптомно, во-вторых, понять, какое количество людей выздоравливает, третье – определение доноров, которые смогут быть источником плазмы с антителами и, соответственно, эта плазма будет помогать тяжелым пациентам. Такая практика уже отрабатывается. Кроме того, мы сможем провести эпидемиологическое обследование в популяции. Сейчас мы видим, по сути, только верхушку айсберга. Это клинические проявления. А людей в бессимптомной форме скорее всего гораздо, гораздо больше – до 70-80%.

              ВЗГЛЯД: Доступны ли сейчас эти тесты для всех желающих?

              И. К.: Их вот-вот должны ввести в массовую практику. Мы сейчас ждем массового поступления таких тестов. Насколько мне известно, они проходят последний этап подготовки.

              ВЗГЛЯД: От чего зависит их поступление?

              И. К.: От логистики. От того, насколько их успели проверить, укомплектовать, раздать, обучить лаборатории, как их проводить. Очень много факторов.

              ВЗГЛЯД: Кто эти тесты производит?

              И. К.: Разработка велась параллельно несколькими отечественными учреждениями. Выпускать будет тоже новосибирский «Вектор». Также это наработки наших коллег за рубежом. Кроме того, тесты еще пытаются экспортировать из разных стран без наличия регистраций, что, конечно же, очень опасно. Поскольку мы не можем их интерпретировать.

              ВЗГЛЯД: Каким образом и кому будут делать эти тесты? Платно в коммерческих лабораториях, по назначению врача?

              И. К.: Конечно же, первично – по назначению врача. Врач должен определять тех, кого нужно сначала тестировать. Если этих тестов будет достаточное количество, и они покажут свою точность, не будут давать ложноположительных и ложноотрицательных вариантов, если они не будут реагировать на коронавирусы другого типа, которые ежегодно вызывают у людей простуды (то есть специфичность очень важна), если этих тестов станет много, и технология будет отработана, они пойдут в частные клиники. Соответственно, я думаю, любой человек через какое-то время сможет сдать кровь из вены, чтобы провести тестирование.

              ВЗГЛЯД: Переливание зараженным пациентам плазмы с антителами – это экспериментальное лечение?

              И. К.: Все лечение COVID-19, которое сейчас есть, оно экспериментальное. Плазма от переболевших тоже используется и определенные результаты показывает. Но не у всех и не всегда.

              ВЗГЛЯД: Насколько эффективно такое лечение?

              И. К.: Пока невозможно проводить подобную оценку просто по причине того, что у нас недостаточное количество наблюдений. Мы не можем говорить, какие результаты случайные, а какие – прямое действие плазмы доноров. Поскольку, как правило, проводится комплексная терапия, включающая в себя сразу ряд препаратов.


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