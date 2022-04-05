Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

В плен силам ДНР и России в Мариуполе вечером в понедельник сдались 267 украинских морпехов. Позже Минобороны РФ предложило оставшимся в городе националистам либо сдаться, либо выйти на территории, подконтрольные ВСУ, по гуманитарному коридору. В чем суть этого предложения? Смогут и захотят ли им воспользоваться боевики «Азова»?

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.

Ранее в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.

При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По словам генерала, «боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое».

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Киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций, отметил Мизинцев. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.

В Минобороны также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. Всего, по данным российского Минобороны, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

Однако теперь перед военными ДНР и России возникает вопрос: как поступать с националистами, окопавшимися на территории «Азовстали»? По мнению депутата парламента ДНР Владислава Бердичевского, предложение покинуть город в адрес националистов выглядит логичным. «По информации, которую мы получаем, «азовцы» увели с собой на территорию завода много мирных жителей. И если начнется штурм с приминением авиации – мы вряд ли сможем их спасти», – пояснил депутат.

«Поэтому националистам предложено выйти с этих территорий», – добавил он. «Но шансов договориться и перевоспитать «азовцев» точно нет. Поэтому наши силовики делают это исключительно ради сохранения жизней мирных людей», – подчеркнул парламентарий.

«Если «азовцы» сейчас выйдут оттуда – из сил противника в Мариуполе не останется никого. Но, думаю, они не выйдут.

Мы предложение сделали, но, полагаю, они там будут до последнего. Там серьезные бункеры, которые были построены на случай ядерной войны, поэтому сложно делать прогнозы, сколько может времени занять зачистка этой территории», – добавил Бердичевский.

Несколько иной точки зрения придерживается Александр Ходаковский – участник операции в Мариуполе и командир батальона НМ ДНР «Восток». «Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – говорит Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь, но уже на других территориях.

«Если их отпустить, то как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».

«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили»,

– подчеркнул собеседник.

Ходаковский уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить в ДНР или России.

Также эксперты обратили внимание на тот факт, что украинские пленные не подвергаются пыткам, издевательствам и унижениям со стороны российских силовиков. Обратную картину мы видим со стороны ВСУ и нацбатов, которые вновь отличились зверским убийством российских пленных.

В то же время советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что немаловажной задачей «в решении «азовского кейса» является вопрос сохранения жизни солдат ВС России и НМ ДНР, которые ведут бои в условиях «городской застройки и сложных инженерных сооружений».

«Когда принимаются подобные решения, в первую очередь стоит цель сохранения жизней собственных солдат и мирного населения», – сказал Мирошник. По его словам, основная сложность операции заключается в том, что большая часть «Азова» засела в промышленной зоне города. «На этих объектах коммуникации зарыты на глубину в несколько этажей. Поэтому «выковыривание» националистов оттуда – тяжелый и трудоемкий процесс», – пояснил собеседник.

«С другой стороны, если «азовцы» через «зеленый коридор» выйдут на подконтрольные Киеву территории – это в целом не отразится на ходе спецоперации России на Украине. Зато у нас получится высвободить большое количество военных и перенаправить их на решение других задач», – добавил советник главы ЛНР.

«Но даже если «азовцы» и покинут город – это не означает моментального завершения операции на территории Мариуполя. Здесь последнее решение принимают военные. Они руководствуются собственной информацией и полнотой картины, которая у них есть на основе данных разведки», – заключил Мирошник.

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