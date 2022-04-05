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Западные экономисты посчитали, сколько Россия заработает в этом году на нефтегазовом экспорте Валерий Шарифулин/ТАСС
Против России действуют жесточайшие санкции Запада, но это не мешает ей зарабатывать сотни миллиардов. Западные экономисты ждут рекордных доходов нашей страны от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. США могут использовать это, чтобы пристыдить Европу, которая отказывается вводить эмбарго на нефть, газ и уголь. Однако радужная картина не так однозначна.  Подробности...
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Почему боевикам «Азова» в Мариуполе дали шанс на спасение

Националисты по-прежнему скрываются на заводе «Азовсталь» Сергей Бобылев/ТАСС
В плен силам ДНР и России в Мариуполе вечером в понедельник сдались 267 украинских морпехов. Позже Минобороны РФ предложило оставшимся в городе националистам либо сдаться, либо выйти на территории, подконтрольные ВСУ, по гуманитарному коридору. В чем суть этого предложения? Смогут и захотят ли им воспользоваться боевики «Азова»? Подробности...
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На что способна Украина с новой военной помощью Запада

В Москве предупредили, что военная помощь Запада приведет к «мясорубке» Zohra Bensemra/Reuters
В Вашингтоне, Лондоне и Берлине анонсировали новые поставки вооружений Украине. На этот раз речь идет о танках, бронетехнике и противокорабельных ракетах. В Совфеде в этой связи заявили о необходимости Москвы занять решительную позицию по поставкам оружия в зону конфликта. Насколько западные поставки усилят ВСУ и осложнят спецоперацию России? Подробности...
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Китай выдвинул против Австралии «огромный стационарный авианосец»

Соломоновы Острова дадут Китаю важный рычаг воздействия на Австралию Reuters
«Это фундаментальный сдвиг в региональных международных отношениях». Такими словами австралийская пресса оценивает безобидное на первый взгляд соглашение, заключенное между КНР и Соломоновыми Островами. Что именно содержится в этом документе, почему австралийское руководство и общество перепугано происходящим и какое отношение все это имеет к событиям на Украине? Подробности...
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Почему вертолеты ВСУ атаковали Белгород

Пожар на нефтебазе в Белгороде возник в результате удара вертолетов ВСУ Антон Вергун/ТАСС
Пока Россия перегруппировывает свои войска на северо-востоке Украины, ВСУ нанесли авиаудар по нефтебазе в российском Белгороде. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети. Почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений? Подробности...
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ЕС поплатился за давление на Сербию и Венгрию

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У ЕС кончились «пряники» для жителей Сербии и Венгрии, а остались только кнуты, которые просто унижают национальное достоинство сербов и венгров. Результат налицо – поборников «передовых ценностей» и «наказания России любой ценой» очень жестко прокатили на выборах. Подробности...

Быть русским – значит защищать и помогать

Елена Шаройкина
Елена Шаройкина, глава комиссии по экологии Общественной палаты РФ
«Стыдливые» – они как вирусы. Уверена, что русский иммунитет с ними справится. А все остальные – все русские люди, все наши, родненькие, все мы сейчас объединяемся, чтобы помочь стране выстоять перед лицом беспрецедентного даже по историческим масштабам давления. Подробности...
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Надежда и терпение – то, что нам сейчас нужно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Конечно, есть то, над чем мы не имеем власти – но мы можем совершенно по-разному действовать в тех условиях, в которых оказались. Там, где уныние упускает самые благоприятные возможности, надежда обращает любые обстоятельства ко благу. Подробности...
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
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    		   5 апреля 2022, 14:38
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    В плен силам ДНР и России в Мариуполе вечером в понедельник сдались 267 украинских морпехов. Позже Минобороны РФ предложило оставшимся в городе националистам либо сдаться, либо выйти на территории, подконтрольные ВСУ, по гуманитарному коридору. В чем суть этого предложения? Смогут и захотят ли им воспользоваться боевики «Азова»?

    Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    «Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.

    Ранее в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.

    При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По словам генерала, «боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое». 

    Киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций, отметил Мизинцев. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.

    В Минобороны также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. Всего, по данным российского Минобороны, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.

    Однако теперь перед военными ДНР и России возникает вопрос: как поступать с националистами, окопавшимися на территории «Азовстали»? По мнению депутата парламента ДНР Владислава Бердичевского, предложение покинуть город в адрес националистов выглядит логичным. «По информации, которую мы получаем, «азовцы» увели с собой на территорию завода много мирных жителей. И если начнется штурм с приминением авиации – мы вряд ли сможем их спасти», – пояснил депутат.

    «Поэтому националистам предложено выйти с этих территорий», – добавил он. «Но шансов договориться и перевоспитать «азовцев» точно нет. Поэтому наши силовики делают это исключительно ради сохранения жизней мирных людей», – подчеркнул парламентарий.

    «Если «азовцы» сейчас выйдут оттуда – из сил противника в Мариуполе не останется никого. Но, думаю, они не выйдут.

    Мы предложение сделали, но, полагаю, они там будут до последнего. Там серьезные бункеры, которые были построены на случай ядерной войны, поэтому сложно делать прогнозы, сколько может времени занять зачистка этой территории», – добавил Бердичевский.  

    Несколько иной точки зрения придерживается Александр Ходаковский – участник операции в Мариуполе и командир батальона НМ ДНР «Восток». «Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – говорит Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь, но уже на других территориях.

    «Если их отпустить, то как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».

    «На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили»,

    – подчеркнул собеседник.

    Ходаковский уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить в ДНР или России.

    Также эксперты обратили внимание на тот факт, что украинские пленные не подвергаются пыткам, издевательствам и унижениям со стороны российских силовиков. Обратную картину мы видим со стороны ВСУ и нацбатов, которые вновь отличились зверским убийством российских пленных.

    В то же время советник главы ЛНР Родион Мирошник считает, что немаловажной задачей «в решении «азовского кейса» является вопрос сохранения жизни солдат ВС России и НМ ДНР, которые ведут бои в условиях «городской застройки и сложных инженерных сооружений».

    «Когда принимаются подобные решения, в первую очередь стоит цель сохранения жизней собственных солдат и мирного населения», – сказал Мирошник. По его словам, основная сложность операции заключается в том, что большая часть «Азова» засела в промышленной зоне города. «На этих объектах коммуникации зарыты на глубину в несколько этажей. Поэтому «выковыривание» националистов оттуда – тяжелый и трудоемкий процесс», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, если «азовцы» через «зеленый коридор» выйдут на подконтрольные Киеву территории – это в целом не отразится на ходе спецоперации России на Украине. Зато у нас получится высвободить большое количество военных и перенаправить их на решение других задач», – добавил советник главы ЛНР.  

    «Но даже если «азовцы» и покинут город – это не означает моментального завершения операции на территории Мариуполя. Здесь последнее решение принимают военные. Они руководствуются собственной информацией и полнотой картины, которая у них есть на основе данных разведки», – заключил Мирошник.

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